Суд арестовал счета, четыре элитных авто и мотоцикл Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской в рамках расследуемого уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Обеспечительные меры до 26 октября наложены на 12 счетов Блиновской в различных банках, также арестованы четыре автомобиля блогерши (Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander), мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым машинам. Кроме того, арест наложен на 54 расчётных счёта связанных с Блиновской компаний.