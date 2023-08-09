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9 августа, 04:13

Суд арестовал счета, четыре элитных авто и мотоцикл Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской в рамках расследуемого уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Обеспечительные меры до 26 октября наложены на 12 счетов Блиновской в различных банках, также арестованы четыре автомобиля блогерши (Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander), мотоцикл Harley-Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым машинам. Кроме того, арест наложен на 54 расчётных счёта связанных с Блиновской компаний.

Защита Блиновской попросила бизнес-омбудсмена Москвы помочь смягчить меру пресечения блогерше

Защита Блиновской попросила бизнес-омбудсмена Москвы помочь смягчить меру пресечения блогерше

Напомним, что "королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали 27 апреля, когда она пыталась пересечь границу. Блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей. Суд отправил её под домашний арест. Также стало известно, что ей грозит новое уголовное дело.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Юлия Коновалова
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