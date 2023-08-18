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18 августа, 04:30

Это должно насторожить в общении с мужчиной в самом начале: 7 "красных флагов"

Лайф поговорил с нейропсихологом и тренером по энергетике, чтобы выяснить, как же по простым повадкам или словам парня увидеть его истинное настроение. Пособие, как не нарваться на абьюзера.

По словам эксперта Бибигуль Кушалиевой, в начале отношений непросто адекватно оценить человека через призму влюблённости. Но при этом важно отследить некоторые моменты в поведении человека, которые являются недопустимыми для вашего видения счастливого союза. Постарайтесь на некоторый период убрать эмоции и трезво изучите партнёра. И вот 7 "красных флагов", которые должны не только насторожить, но и заставить даму бежать от тирана.

1. Считает, что женщин волнуют только деньги

Что в поведении мужчины выдаёт его жестокость, на что важно сразу обращать внимание. Фото © Freepik / yanalya

Что в поведении мужчины выдаёт его жестокость, на что важно сразу обращать внимание. Фото © Freepik / yanalya

Если с первых встреч партнёр заявляет, что все представительницы прекрасного пола меркантильны, независимо от возраста, это должно вас насторожить. Причём под это определение подпадают даже цветы и недорогие подарки. "Человек с таким взглядом открыто показывает свою жадность и неготовность брать на себя ответственность за создание пары или семьи. Для него деньги важнее всего", рассказывает нейропсихолог.

Поддерживает патриархат

Приверженец строгого патриархального режима считает, что женщины могут только следить за бытом, растить детей и подчиняться мужчине.

Свой взгляд он объясняет законами природы, традициями или религиозными канонами. Если же ваше мнение отличается от его в этом вопросе, будьте осторожны. Возможно, перед вами обычный абьюзер и собственник, который таким образом хочет проявить власть над другим человеком

Бибигуль Кушалиева

Нейропсихолог, тренер по энергетике

<p>Свой взгляд он объясняет законами природы, традициями или религиозными канонами. Если же ваше мнение отличается от его в этом вопросе, будьте осторожны. Возможно, перед вами обычный абьюзер и собственник, который таким образом хочет проявить власть над другим человеком</p>
<p>Свой взгляд он объясняет законами природы, традициями или религиозными канонами. Если же ваше мнение отличается от его в этом вопросе, будьте осторожны. Возможно, перед вами обычный абьюзер и собственник, который таким образом хочет проявить власть над другим человеком</p>

Для мужчины полигамность — норма

Заядлые сторонники законов природы могут поддерживать мнение, что мужчинам разрешено находиться сразу с несколькими партнёршами. При этом человек будет настаивать, что женщине такое поведение строго запрещено. Крайне аккуратно общайтесь с данным типом мужчин. Им не свойственны такие понятия, как верность и уважение. Вы рискуете попасть в сложные отношения, где будет более двух человек.

Проводит сравнения с бывшей возлюбленной

Тиран и абьюзер: 7 звоночков, указывающих, что в отношениях с мужчиной будет плохо. Фото © Freepik / stefamerpik

Тиран и абьюзер: 7 звоночков, указывающих, что в отношениях с мужчиной будет плохо. Фото © Freepik / stefamerpik

Если на первых встречах вы понимаете, что мужчина вас сравнивает с некоей своей прошлой девушкой, подчёркивает Бибигуль Кушалиева, можете сразу завершать общение с ним.

Такое поведение говорит о том, что человек ищет не новые отношения, а пытается восстановить подобие старых. Вы рискуете потерять свою индивидуальность, так как будете подвергаться постоянному сравнению с другой пассией

Бибигуль Кушалиева

Нейропсихолог, тренер по энергетике

<p>Такое поведение говорит о том, что человек ищет не новые отношения, а пытается восстановить подобие старых. Вы рискуете потерять свою индивидуальность, так как будете подвергаться постоянному сравнению с другой пассией</p>
<p>Такое поведение говорит о том, что человек ищет не новые отношения, а пытается восстановить подобие старых. Вы рискуете потерять свою индивидуальность, так как будете подвергаться постоянному сравнению с другой пассией</p>

Эксперт продолжает, говоря, что даже если воспоминания о бывшей девушке будут в негативном ключе — это всё равно плохо. Ведь постоянные мысли о бывшей даме показывают: мужчина всё ещё не может забыть или простить её.

Жестоко обращается с животными

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева говорит следующее: "Вас должны насторожить рассказы мужчины про то, как он ударил собаку или отрезал усы коту". И правда, такие истории совсем не вызывают улыбку. Кроме того, это явный признак психического расстройства в начальной форме. В будущем это может перейти в более агрессивную стадию и даже распространиться на людей.

Не признаёт свою вину

Когда человек мастерски выходит сухим абсолютно из любой ссоры, это говорит о том, что он никогда не посчитает себя виноватым. Всех вокруг, только не себя.

Это один из способов газлайтинга и перекладывания ответственности за своё поведение на другого человека. Такие люди не готовы признавать свои ошибки и учиться на них. С этим партнёром вы рискуете всё время быть виноватой, даже за его плохое настроение

Бибигуль Кушалиева

Нейропсихолог, тренер по энергетике

<p>Это один из способов газлайтинга и перекладывания ответственности за своё поведение на другого человека. Такие люди не готовы признавать свои ошибки и учиться на них. С этим партнёром вы рискуете всё время быть виноватой, даже за его плохое настроение</p>
<p>Это один из способов газлайтинга и перекладывания ответственности за своё поведение на другого человека. Такие люди не готовы признавать свои ошибки и учиться на них. С этим партнёром вы рискуете всё время быть виноватой, даже за его плохое настроение</p>

Постоянно критикует

Если мужчина постоянно критикует свою женщину, это говорит о его жестокости. Фото © Freepik / drazenzigic

Если мужчина постоянно критикует свою женщину, это говорит о его жестокости. Фото © Freepik / drazenzigic

Когда мужчина не стесняется и на публике может обидеть свою женщину и даже её оскорбить, это означает, что он не ценит её как личность и пытается выглядеть лучше на фоне партнёрши, говорит нейропсихолог. "Такой человек не будет держать в тайне секреты и без труда расскажет о них, высмеивая желания или страхи партнёра. Вероятней всего, это проявление сильной обиды на женщин в прошлом. Также это может быть показателем низкой самооценки",подводит итог Бибигуль Кушалиева.

Ранее Лайф называл 8 истинных причин, почему мужчина изменяет своей женщине. Предупреждён — значит вооружён.

5 фраз, которые сразу выдают человека с психологическими проблемами

5 фраз, которые сразу выдают человека с психологическими проблемами

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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