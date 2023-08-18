Это должно насторожить в общении с мужчиной в самом начале: 7 "красных флагов"

По словам эксперта Бибигуль Кушалиевой, в начале отношений непросто адекватно оценить человека через призму влюблённости. Но при этом важно отследить некоторые моменты в поведении человека, которые являются недопустимыми для вашего видения счастливого союза. Постарайтесь на некоторый период убрать эмоции и трезво изучите партнёра. И вот 7 "красных флагов", которые должны не только насторожить, но и заставить даму бежать от тирана.

1. Считает, что женщин волнуют только деньги

Что в поведении мужчины выдаёт его жестокость, на что важно сразу обращать внимание. Фото © Freepik / yanalya

Если с первых встреч партнёр заявляет, что все представительницы прекрасного пола меркантильны, независимо от возраста, это должно вас насторожить. Причём под это определение подпадают даже цветы и недорогие подарки. "Человек с таким взглядом открыто показывает свою жадность и неготовность брать на себя ответственность за создание пары или семьи. Для него деньги важнее всего", — рассказывает нейропсихолог.

Поддерживает патриархат

Приверженец строгого патриархального режима считает, что женщины могут только следить за бытом, растить детей и подчиняться мужчине.

Свой взгляд он объясняет законами природы, традициями или религиозными канонами. Если же ваше мнение отличается от его в этом вопросе, будьте осторожны. Возможно, перед вами обычный абьюзер и собственник, который таким образом хочет проявить власть над другим человеком Бибигуль Кушалиева Нейропсихолог, тренер по энергетике

Для мужчины полигамность — норма

Заядлые сторонники законов природы могут поддерживать мнение, что мужчинам разрешено находиться сразу с несколькими партнёршами. При этом человек будет настаивать, что женщине такое поведение строго запрещено. Крайне аккуратно общайтесь с данным типом мужчин. Им не свойственны такие понятия, как верность и уважение. Вы рискуете попасть в сложные отношения, где будет более двух человек.

Проводит сравнения с бывшей возлюбленной

Тиран и абьюзер: 7 звоночков, указывающих, что в отношениях с мужчиной будет плохо. Фото © Freepik / stefamerpik

Если на первых встречах вы понимаете, что мужчина вас сравнивает с некоей своей прошлой девушкой, подчёркивает Бибигуль Кушалиева, можете сразу завершать общение с ним.

Такое поведение говорит о том, что человек ищет не новые отношения, а пытается восстановить подобие старых. Вы рискуете потерять свою индивидуальность, так как будете подвергаться постоянному сравнению с другой пассией Бибигуль Кушалиева Нейропсихолог, тренер по энергетике

Эксперт продолжает, говоря, что даже если воспоминания о бывшей девушке будут в негативном ключе — это всё равно плохо. Ведь постоянные мысли о бывшей даме показывают: мужчина всё ещё не может забыть или простить её.

Жестоко обращается с животными

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева говорит следующее: "Вас должны насторожить рассказы мужчины про то, как он ударил собаку или отрезал усы коту". И правда, такие истории совсем не вызывают улыбку. Кроме того, это явный признак психического расстройства в начальной форме. В будущем это может перейти в более агрессивную стадию и даже распространиться на людей.

Не признаёт свою вину

Когда человек мастерски выходит сухим абсолютно из любой ссоры, это говорит о том, что он никогда не посчитает себя виноватым. Всех вокруг, только не себя.

Это один из способов газлайтинга и перекладывания ответственности за своё поведение на другого человека. Такие люди не готовы признавать свои ошибки и учиться на них. С этим партнёром вы рискуете всё время быть виноватой, даже за его плохое настроение Бибигуль Кушалиева Нейропсихолог, тренер по энергетике

Постоянно критикует

Если мужчина постоянно критикует свою женщину, это говорит о его жестокости. Фото © Freepik / drazenzigic

Когда мужчина не стесняется и на публике может обидеть свою женщину и даже её оскорбить, это означает, что он не ценит её как личность и пытается выглядеть лучше на фоне партнёрши, говорит нейропсихолог. "Такой человек не будет держать в тайне секреты и без труда расскажет о них, высмеивая желания или страхи партнёра. Вероятней всего, это проявление сильной обиды на женщин в прошлом. Также это может быть показателем низкой самооценки", — подводит итог Бибигуль Кушалиева.