Это должно насторожить в общении с мужчиной в самом начале: 7 "красных флагов"
Лайф поговорил с нейропсихологом и тренером по энергетике, чтобы выяснить, как же по простым повадкам или словам парня увидеть его истинное настроение. Пособие, как не нарваться на абьюзера.
По словам эксперта Бибигуль Кушалиевой, в начале отношений непросто адекватно оценить человека через призму влюблённости. Но при этом важно отследить некоторые моменты в поведении человека, которые являются недопустимыми для вашего видения счастливого союза. Постарайтесь на некоторый период убрать эмоции и трезво изучите партнёра. И вот 7 "красных флагов", которые должны не только насторожить, но и заставить даму бежать от тирана.
1. Считает, что женщин волнуют только деньги
Что в поведении мужчины выдаёт его жестокость, на что важно сразу обращать внимание. Фото © Freepik / yanalya
Если с первых встреч партнёр заявляет, что все представительницы прекрасного пола меркантильны, независимо от возраста, это должно вас насторожить. Причём под это определение подпадают даже цветы и недорогие подарки. "Человек с таким взглядом открыто показывает свою жадность и неготовность брать на себя ответственность за создание пары или семьи. Для него деньги важнее всего", — рассказывает нейропсихолог.
Поддерживает патриархат
Приверженец строгого патриархального режима считает, что женщины могут только следить за бытом, растить детей и подчиняться мужчине.
Свой взгляд он объясняет законами природы, традициями или религиозными канонами. Если же ваше мнение отличается от его в этом вопросе, будьте осторожны. Возможно, перед вами обычный абьюзер и собственник, который таким образом хочет проявить власть над другим человеком
Для мужчины полигамность — норма
Заядлые сторонники законов природы могут поддерживать мнение, что мужчинам разрешено находиться сразу с несколькими партнёршами. При этом человек будет настаивать, что женщине такое поведение строго запрещено. Крайне аккуратно общайтесь с данным типом мужчин. Им не свойственны такие понятия, как верность и уважение. Вы рискуете попасть в сложные отношения, где будет более двух человек.
Проводит сравнения с бывшей возлюбленной
Тиран и абьюзер: 7 звоночков, указывающих, что в отношениях с мужчиной будет плохо. Фото © Freepik / stefamerpik
Если на первых встречах вы понимаете, что мужчина вас сравнивает с некоей своей прошлой девушкой, подчёркивает Бибигуль Кушалиева, можете сразу завершать общение с ним.
Такое поведение говорит о том, что человек ищет не новые отношения, а пытается восстановить подобие старых. Вы рискуете потерять свою индивидуальность, так как будете подвергаться постоянному сравнению с другой пассией
Эксперт продолжает, говоря, что даже если воспоминания о бывшей девушке будут в негативном ключе — это всё равно плохо. Ведь постоянные мысли о бывшей даме показывают: мужчина всё ещё не может забыть или простить её.
Жестоко обращается с животными
Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева говорит следующее: "Вас должны насторожить рассказы мужчины про то, как он ударил собаку или отрезал усы коту". И правда, такие истории совсем не вызывают улыбку. Кроме того, это явный признак психического расстройства в начальной форме. В будущем это может перейти в более агрессивную стадию и даже распространиться на людей.
Не признаёт свою вину
Когда человек мастерски выходит сухим абсолютно из любой ссоры, это говорит о том, что он никогда не посчитает себя виноватым. Всех вокруг, только не себя.
Это один из способов газлайтинга и перекладывания ответственности за своё поведение на другого человека. Такие люди не готовы признавать свои ошибки и учиться на них. С этим партнёром вы рискуете всё время быть виноватой, даже за его плохое настроение
Постоянно критикует
Если мужчина постоянно критикует свою женщину, это говорит о его жестокости. Фото © Freepik / drazenzigic
Когда мужчина не стесняется и на публике может обидеть свою женщину и даже её оскорбить, это означает, что он не ценит её как личность и пытается выглядеть лучше на фоне партнёрши, говорит нейропсихолог. "Такой человек не будет держать в тайне секреты и без труда расскажет о них, высмеивая желания или страхи партнёра. Вероятней всего, это проявление сильной обиды на женщин в прошлом. Также это может быть показателем низкой самооценки", — подводит итог Бибигуль Кушалиева.
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