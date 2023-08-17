Эту забавную традицию из СССР сначала высмеивали, а теперь она снова в моде

Помните дни, когда советский интерьер в гостиных наших родителей и бабушек был похож на жизнь внутри калейдоскопа? И давайте будем честными: это не всегда было усладой для глаз. Но ностальгия — хитрая законодательница моды, возвращающая старый бабушкин диван и сервант во имя возрождения футуристического мира прошлого. Поздоровайтесь с новым трендом из прошлого. Теперь это винтажный шик, а не "Фу, бабушка, пора снять это со стены".

Ковёр на стене — советская черта, которая объединяла, пожалуй, всех. В СССР было принято вешать этот предмет интерьера на стены в гостиной, спальне и детской комнате. Многим, наверное, знакомы эти моменты перед сном, когда лежишь и рассматриваешь узоры. Лучше любого телевизора. А ещё можно было и пальцем поводить по ковру, представляя какую-нибудь игру…

Откуда пошла традиция вешать ковёр на стену

Почему в СССР так любили вешать ковры на стены: польза или дань моде? Фото © ТАСС / Р. Поздняков

Считается, что моду вешать на стены ковры русские и европейцы "привезли" из Турции. Подсмотрев идею на Востоке, они решили усовершенствовать и свои жилища. Советские граждане убивали сразу двух зайцев. Во-первых, узорчатый ковёр выглядел очень богато и подчёркивал высокий статус владельца, а во-вторых, утеплял комнату. Однако есть и другая версия. Некоторые историки считают, что традиция вешать на стены этот предмет декора пришла в СССР прямиком из царской России. В те времена ковры были дорогими и роскошными, но могли себе позволить их только дворяне. Такое украшение на стенах считалось признаком достатка, а поверх ковров зачастую вешали скрещённые ружья или сабли. Кстати, считается, что первым в России повесил ковёр на стену Пётр I.

Какие были преимущества ковра на стене в СССР

Зачем в СССР вешали ковёр на стену? Практично, экономично, красиво! Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Помимо всего прочего, ковры на стенах в квартирах — это ещё и проявление смекалки советского человека, связанное с появлением хрущёвок. С целью обеспечить жильём как можно больший процент населения с конца 1950-х годов началось повсеместное строительство этих бюджетных квартир. Ковры на стенах позволяли нивелировать сразу несколько недостатков комнатушек в таких домах:

1. Благодаря коврам в доме было теплее и тише: они повышали звуко- и теплоизоляцию. 2. Разграничивали пространство: их вешали в качестве перегородок, за которыми скрывались места для хранения. 3. Ковёр был предметом статуса и роскоши! Им гордились, поэтому размещали на самом видном месте. 4. Он скрывал дефекты стен, отсутствие ремонта, обоев. 5. В восточных странах узоры непременно что-то символизировали, поэтому ковры служили своего рода талисманами и оберегами от зла и неудач.

Как ковры экономили бюджет?

В советское время обои были дефицитным и довольно дорогим товаром, достать их было непросто. Находчивые советские граждане решили схитрить. Они вешали на стены большие ковры и обзаводились массивными стенками, за которыми не нужно было клеить обои. Таким образом, экономили ценный дефицитный материал. А ещё этот предмет интерьера мог спасти хозяев квартиры от ремонта. Если старые обои порвались или в стене образовались дыры, их можно было завесить ярким узорчатым полотном.

Почему мода вешать ковры на стены вернулась

Почему ковры на стене снова в моде? Мода циклична! Фото © Getty Images / gerenme

Современное поколение упорно не понимало этой советской традиции и даже успело превратить её в мем. Ещё недавно фотография на фоне ковра была поводом для колкостей и насмешек, а сегодня это становится модным трендом даже для зумеров. Мода, как известно, циклична, поэтому она дважды взглянула в зеркало и сказала: "Знаете, что круто? Ковры на стенах!" Даже всемирно известные бренды проводят фотосессии для своих каталогов на фоне узорчатых шерстяных полотен. А ещё известные дизайнеры интерьеров активно используют цветные полотна в своих проектах. На аукционах ковры ручной работы оценивают как предметы искусства и продают за десятки тысяч долларов. По такому ходить, конечно, жалко.