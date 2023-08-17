Путин поручил предоставлять льготные кредиты на круглогодичные парки развлечений
Президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять льготные кредиты на строительство в стране круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Соответствующее поручение он дал правительству.
"Обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов", — сказано в поручении на сайте Кремля.
Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей. Причём эта мера должна действовать даже в том случае, если в семье выросли доходы.
Kremlin.ru