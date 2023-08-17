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17 августа, 13:58

Путин поручил предоставлять льготные кредиты на круглогодичные парки развлечений

Президент РФ Владимир Путин поручил предоставлять льготные кредиты на строительство в стране круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов. Соответствующее поручение он дал правительству.

"Обеспечить включение в программу льготного кредитования, направленную на развитие туристической инфраструктуры, предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов", — сказано в поручении на сайте Кремля.

Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие при выходе из декрета

Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие при выходе из декрета

Ранее Лайф писал о том, что Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей. Причём эта мера должна действовать даже в том случае, если в семье выросли доходы.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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