8 истинных причин, почему мужчина изменяет своей женщине

Вопрос о том, почему мужчины изменяют своим девушкам и любимым жёнам, не нов. Неважно, законный он муж или просто парень, вокруг всегда маячит тень потенциальной любовницы. Более красивой, заботливой и с невыгодной для вас разницей в возрасте. Вот 8 истинных причин, по которым мужчина может изменить даже любимой женщине.

"Первая причина — это ты"

А вернее — ваши отношения. Вообще-то, конечно, при возникновении проблем в отношениях принято разговаривать друг с другом или идти к семейному психологу, но чаще всего пары этого не делают. Язык не поворачивается сказать партнёру, что где-то что-то "сломалось". Куда проще переключить внимание на другого человека. Если мужчина, скажем, не чувствует своей ценности в отношениях, то он начинает ощущать пустоту в душе. А, как известно, свято место пусто не бывает! Таким образом, обвинения и бесконечная критика со стороны его женщины могут заставить парня искать новую партнёршу. В книге "Правда об измене" психотерапевт по отношениям Нойман пишет: опрос 200 неверных мужчин показывает, что 48% из них изменяют, потому что они эмоционально неудовлетворены. Выход — разговаривать о чувствах и проблемах, обсуждать, когда что-то идёт не так.

Вторая причина — месть

Месть за измену или даже ответ на больной плод его воображения может стать причиной супружеской неверности. Фото © Shutterstock

Если женщина сама изменила партнёру и призналась либо попросту спалилась, это сильный удар по мужскому самолюбию. Далеко не многие парни способны когда-либо оправиться от него. При таком раскладе представители сильного пола хотят сбалансировать счёт, чтобы не чувствовать себя униженными. Самое страшное, когда мужчина только начинает подозревать даму сердца в измене и без всякого разговора решается "отомстить". Если партнёр не простил неверность своей половинки, он может изменять годами, желая победить в этой игре. В таком случае иногда лучше поставить точку в отношениях. Если мужчина продолжает обвинять женщину и не может её простить, это не продлится долго.

Третья причина — избегание партнёра

Речь идёт об избегающем типе привязанности, когда человеку легче строить много поверхностных связей, чем одну глубокую. В основе лежит страх уязвимости перед второй половинкой, боязнь быть отвергнутым. Стоит работать над проблемой совместно с мужчиной и стараться открываться друг другу. А также лично проговорить причины его избегания.

Четвёртая причина — превентивный удар

Страх быть преданным женщиной — серьёзная причина мужской неверности. Фото © Shutterstock

Если мужчина часто переживал измены либо видел, что в его семье родитель неверен другому, у него появляется навязчивый страх столкнуться с тем же. Это такой превентивный удар: ты мне ещё нет, а я тебе — уже да. Так срабатывает защитный механизм психики — проекция. Именно поэтому первыми изменяют самые ревнивые люди и, наоборот, те, кто активно изменяют, так же активно ревнуют свою вторую половинку.

Пятая причина — алкоголь

Психологическая связь между чрезмерным употреблением алкоголя и изменами точно есть, поскольку выпивкой зачастую люди пользуются, чтобы уменьшить свои страхи, справиться с беспокойством и негативными эмоциями. Что приводит к временному состоянию храбрости и подъёма. Это вовсе не оправдание для мужской измены. Бывает так, что алкоголь всего лишь глушит ощущение страха, а желание пойти "налево" зародилось ещё в трезвой голове. Но иногда причиной того, что мужчины спят с другими женщинами, и правда является просто алкоголь. Так как он делает людей более примитивными и их желания играют более значительную роль, чем принципы и моральные установки.

Шестая причина — жажда в самоутверждении

Желание самоутвердиться и низкая самооценка зачастую становятся причинами мужской измены. Фото © Shutterstock

Некоторые мужчины чувствуют себя более значимыми, когда у них есть сразу несколько женщин, с которыми можно флиртовать или иметь близкие отношения. Измена для него просто способ показать друзьям свою раскрепощённость и доказать, что он альфа-самец и "настоящий мужик". За этим может стоять неуверенность в себе, давняя психотравма или какие-то установки. Парню, которому постоянно приходится доказывать себе и другим, что он состоялся как мужчина, нужна и жена, и любовница, а лучше две. Ему может казаться, что это престижно, круто. Потеряв уверенность в себе, такие партнёры даже в прочных отношениях будут искать дополнительную порцию любви, руководствуясь формулой: чем больше людей меня любит, тем я лучше. Но внутренние комплексы от этого никуда не денутся.

Седьмая причина — неудовлетворённые потребности

Для некоторых мужчин переизбыток тестостерона — реальная проблема. Их либидо зашкаливает, но жене столько секса просто не нужно и не хочется. Если он видит, что его потребности не удовлетворяются в течение длительного периода времени, может начать искать решение в другом месте. Поэтому в жизни таких мужчин обязательно появляется любовница, а иногда и не одна. У некоторых сексуальные желания настолько сильны, что парень едва способен их контролировать. Мужчина может даже переспать с женщиной, которую считает менее привлекательной, потому что в данном конкретном случае, по сути, нужно просто справить нужду. Однако и это плохо тянет на оправдание измены. Либо нужно договориться с женой о полигамных отношениях, либо удовлетворять свои потребности самостоятельно, иначе такая игра не приведёт ни к чему хорошему.

Восьмая причина — он полиамор

Полиаморные люди не ставят в приоритет ценность моногамных отношений и одну-единственную связь — это и становится причиной измены. Фото © Shutterstock

Да, так бывает, что верность не входит в систему ценностей человека. Для него физическая близость не является изменой, потому что секс и чувства в его понимании — это вообще разные вещи. На сегодняшний день психологи, специализирующиеся на романтических отношениях, не могут согласиться с тем, что человек может испытывать любовь только к одному партнёру. Это подтверждают как глубинные интервью с полиаморными личностями, так и случаи, когда люди, находящиеся в постоянных моногамных отношениях, вступали в ещё одни с другим человеком втайне от "официального" партнёра или супруга. От измены полиамория отличается согласованностью, то есть оба партнёра в курсе, что в отношениях они далеко не единственные объекты любви, и связь с остальными партнёрами происходит с согласия всех участников. То есть каждый из возлюбленных в курсе, что, кроме него, у партнёра есть кто-то ещё, и этот факт не вызывает проблем.