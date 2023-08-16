Проверьте себя на деменцию: Вам понадобятся розы, лимон и лук

Деменция — это несколько разных болезней с одинаковым симптомами. Из-за распада психики человек забывает элементарные вещи — для чего нужна вилка и как выглядят его собственные дети.

В отличие от умственной отсталости, которая проявляется в детстве, деменция возникает ближе к старости. В самых тяжёлых случаях наступает полное слабоумие. Недуг быстро прогрессирует, поэтому его важно обнаружить как можно раньше. И это проще, чем кажется.

Слева — нормальный мозг, справа — поражённый болезнью Альцгеймера. Изображение © Wikimedia Commons / Alzheimer's Disease Education and Referral Center

Обычно под деменцией понимают болезнь Альцгеймера. Она поражает ткани мозга, в результате человек начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением и поведением. В 2020 году страшным недугом страдали 50 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2050 году это число удвоится.

Один из самых ранних симптомов болезни — снижение или потеря обоняния. Это выяснили исследователи из Национального института старения США. В группе риска оказались пациенты в возрасте около 70 лет, которые не распознавали запахи роз, лимонов и лука. Эти симптомы связаны с высокой вероятностью слабоумия в течение следующих десяти лет жизни.

Обонятельная луковица — часть мозга, которая отвечает за восприятие запахов, — страдает первой. Поэтому проблемы с обонянием мы называем доклиническим индикатором деменции. А когда начинаются сбои в работе слуха и зрения, это уже точно она. Уилла Бренович Нейробиолог

Обонятельная луковица. Изображение © Wikimedia Commons / Patrick J. Lynch

В будущем найти у себя ранние признаки деменции сможет любой желающий. Над специальным тестом на запах и вкус работают учёные из Уорикского университета в Англии. А пока его нет, врачи советуют прислушиваться к ощущениям — в первую очередь во время приёма пищи.