Стали известны любимые коктейли россиян

Коктейли "Мохито" и "Пинаколада" входят в топ-3 самых популярных у россиян, причём как в алкогольном, так и в безалкогольном рейтинге. С результатами соответствующего исследования маркетплейса Ozon ознакомилась "Газета.ru".

В тройку безалкогольных также входит коктейль "Голубая лагуна", а лидером рейтинга с градусами является "Апероль шприц". Всего же любят пить коктейли 64% россиян, причём 35% из них предпочитают варианты без спиртного. Более трети респондентов (34%) пьют такие напитки исключительно летом, а 29% они нравятся в любой сезон.

Самостоятельно готовят коктейли 43% опрошенных россиян, 9% из них делают это на постоянной основе. Более четверти респондентов (28%) для таких случаев покупают готовые смеси для коктейлей, причём более половины из них (57%) готовы потратить на это до тысячи рублей, а 11% — более пяти тысяч.

У каждого десятого опрошенного (11%) имеются приборы для приготовления коктейлей в домашних условиях, а 60% планируют обзавестись специализированным набором бармена. Лёд в напитки предпочитают добавлять 70% респондентов, причём у 19% из них есть специальный многоразовый, 18% покупают готовый в пакетах, а 16% хранят на этот случай формы для льда.