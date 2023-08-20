Женские фразы, услышав которые мужчине нужно немедленно бежать из отношений

Ребята, слушайте! Неуважительное отношение со стороны девушки разрушит самооценку и приведёт к моменту, когда вам придётся собирать себя по кусочкам. Если вы когда-нибудь слышали эти шесть фраз от своей партнёрши, то пришло время надеть кроссовки — не для марафона, а для того, чтобы бежать из этих токсичных отношений, сверкая пятками. Спасайся кто может!

1. "Когда ты в последний раз в зеркало смотрелся?"

Поговорим об ударе ниже пояса. Если она отпускает непрошеные комментарии о вашей внешности, пришло время пересмотреть своё отношение к этой девушке. Помните: партнёр должен поддерживать и воодушевлять, а не унижать своей критикой и недовольством.

2. "Если что-то не нравится, можешь уходить"

Услышав от женщины фразу "Если что-то не нравится, можешь уходить", начинайте выбираться из этих отношений: она вас не ценит. Фото © Shutterstock

Фраза, которая на самом деле звучит так: "Я тебя не люблю, ты для меня совсем не важен". Чем дольше мы находимся в отношениях, тем больше ценности появляется для нас в партнёре. Если у девушки нет ценности вас, значит, она так и не зашла в отношения с вами. Конечно, можно вывернуться наизнанку и отдать этому человеку годы своей жизни. Но не слишком ли дорогая цена? Возможно, стоит это время провести с пользой и инвестировать его в себя.

3. "Тебе обязательно встречаться с друзьями?"

Этот вопрос может показаться невинным, но именно он — серьёзный звоночек, кричащий о её чувстве собственничества. Отношения — это не рабство. В них заходят два взрослых человека и на добровольной основе остаются рядом, пока обоим это ценно и важно. Подобная фраза говорит о том, что женщина полностью подавляет волю мужчины. А что значит со стороны кавалера? У него напрочь разрушены личные границы, он находится в созависимых отношениях. Здоровые связи лояльны ко всем сферам жизни партнёра: работа, друзья, знакомые, коллеги, родственники. Если вторая половинка пытается оборвать ваше взаимодействие с другими людьми, пришло время ей воссоединиться с реальностью.

4. "Мой бывший был самым худшим человеком на свете"

Если женщина время от времени с ненавистью вспоминает своего бывшего партнёра — самое время задуматься о качестве ваших отношений. Фото © Shutterstock

Постоянные оскорбления в адрес предыдущего молодого человека могут указывать на наличие серьёзных проблем в вопросе уважения к партнёру. Хочется сразу спросить: если бывший такой негодяй, то почему она, такая замечательная, всё-таки оставалась с ним и терпела все недостатки? Взрослый человек должен осознать отсутствие прошлых отношений и не рассказывать о них на каждом углу. Наверняка, когда расстанетесь, о вас будут говорить такое же. Поэтому после этой женской фразы резонно задуматься: оно вам надо?

5. "Кому ты нужен, кроме меня?"

Ещё одни слова, которые полностью обесценивают мужчину через манипуляцию и подавление воли. Дословно всё звучит так: "Я из жалости нахожусь в отношениях с тобой, потому что ты ничего собой не представляешь". Чаще всего такая фраза употребляется в созависимых отношениях. Если у вас создаётся впечатление, что весь мир вращается только вокруг второй половинки, пришло время вернуть даму в реальность. Здоровые отношения строятся на взаимном признании ценности в партнёре. Помните: вы — не её личная вселенная, вы — человек, который живёт свою собственную жизнь, и ценны по факту своего рождения.

6. "Я хочу, чтобы ты изменился: это для твоего же блага"

Если девушка просит вас измениться, чтобы соответствовать её идеалу, пора бежать. Это знак, что она вас не принимает таким, какой вы есть. Фото © Shutterstock