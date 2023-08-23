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23 августа, 14:58

СМИ раскрыли внутреннюю кухню работы консуматоршей за рубежом

Турция стала самой популярной страной для найма россиянок консуматоршами

В последнее время среди молодых россиянок набирает популярность работа хостес на консумации. Это когда девушки пытаются вынудить клиента кафе, бара потратить там как можно больше денег, при этом сами получают с таких счетов процент. Некоторые девушки даже соглашаются на такую работу за границей, и неудивительно, ведь работодатели обещают путешествия, знакомства и большой доход. В реальности же всё оказывается не так красочно. Об этом пишет портал "Страсти".

По его данным, в вакансии претенденткам обещают поездки в огромное количество стран, но при этом навязчиво рекламируют лишь Турцию. В агентстве отмечают, что там самые лучшие условия и минимальный риск депортации, а ещё не нужен "шенген". Проживание в Турции оплачивается работодателем, билет можно купить в кредит. Зарплату обещают в размере трёх-четырёх тысяч долларов (280–370 тысяч рублей) в месяц.

Другое популярное направление — Иордания. Однако в агентстве сразу же предупреждают о проблемах работы там. Во-первых, полиция может в любой момент нагрянуть в клуб и задержать даже на несколько недель, пока знакомые или государство не купит билет домой. Во-вторых, в Иордании россиянкам нужно самостоятельно себя обеспечивать. Также там девушкам приходится самим подходить к гостям во время работы, то есть консумация только активная.

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Ранее юрист Елена Миронова предупредила, что консумация может грозить уголовной ответственностью. По её словам, потерпевшему для этого нужно зафиксировать факты обмана. К ним относятся замена обычного меню на более дорогое, обсчёт или вымогательство денег.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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