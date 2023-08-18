Юрист рассказала, можно ли доказать факт развода мужчины на деньги в баре

Есть такое понятие как консумация. Это когда девушки пытаются вынудить клиента кафе, бара потратить там как можно больше денег, при этом сами получают с таких счетов процент. Охотницы за мужским кошельком могут специально выбирать дорогие позиции в меню, вынуждая доверчивых ухажёров оплачивать баснословные счета. Красотки заманивают жертв, а те потом получают чеки на десятки тысяч рублей. В России такое явление только набирает обороты.

С юридической точки зрения у профессиональных консуматорш есть оправдание — клиент сам видел меню и стоимость блюд, платил сам. Мол, если гость не обратил внимание на дорогие позиции, это его проблема. И доказать злой умысел спутницы почти невозможно, зачастую такие поступки не считаются преступлением и не преследуются Уголовным кодексом, однако выход есть. Как обманутым мужчинам засудить корыстных прелестниц, рассказала юрист по гражданскому праву Елена Миронова.

Прежде всего она отметила: для того чтобы потерпевший смог сообщить об обмане, необходимы факты или состав преступления — к ним относятся замена обычного меню на более дорогое, обсчёт или вымогательство денег. Такие поступки афериста будут считаться преступлениями, он понесёт уголовную ответственность. Однако если обманутый не зафиксировал факты обмана, то у него не будет возможности получить защиту: правоохранители укажут на то, что мужчина добровольно отдал деньги.

"В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" разъяснены значения обмана и злоупотребления доверием. При обычной консумации использование обмана и злоупотребление доверием со стороны консуматора отсутствуют. Потерпевшее лицо добровольно передаёт денежные средства за оказанные ему услуги", — сказала Миронова в беседе с порталом "Страсти".