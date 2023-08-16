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16 августа, 17:26

Москвич лишился 60 тысяч после свидания с коварной "девственницей" из Петербурга

Аферистка из Петербурга похитила у москвича 60 тысяч после встречи в отеле

Юная аферистка из Санкт-Петербурга притворилась девственницей и развела москвича на 60 тысяч рублей. Подробности пикантной истории рассказал телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Парочка договорилась встретится у одного из столичных отелей. Видео © Telegram / Изнанка. Женщины

Житель Москвы познакомился на сайте знакомств с девушкой без сексуального опыта, которая искала доброго и заботливого спутника для первого раза и последующих отношений. После трёхнедельной переписки парочка договорилась встретиться в одном из столичных отелей. Оказавшись в номере, аферистка быстро отправила кавалера в уборную, а сама с его телефона зашла в мобильный банк, перевела себе 60 тысяч рублей и убежала.

Недолго думая, обманутый ухажёр позвонил в правоохранительные органы. По горячим следам злоумышленницу быстро вычислили и вызвали в участок, украденные деньги она уже вернула.

Муж перед разводом оформил на супругу крупный кредит, украл деньги и исчез

Муж перед разводом оформил на супругу крупный кредит, украл деньги и исчез

Ранее Лайф писал, как "жених" из приложения для изучения языка развёл москвичку почти на полмиллиона рублей. Сотрудники полиции организовали проверку по заявлению обманутой невесты.

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Кадр из видео Telegram / Изнанка. Женщины

Наталья Исакова
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