Москвич лишился 60 тысяч после свидания с коварной "девственницей" из Петербурга

Житель Москвы познакомился на сайте знакомств с девушкой без сексуального опыта, которая искала доброго и заботливого спутника для первого раза и последующих отношений. После трёхнедельной переписки парочка договорилась встретиться в одном из столичных отелей. Оказавшись в номере, аферистка быстро отправила кавалера в уборную, а сама с его телефона зашла в мобильный банк, перевела себе 60 тысяч рублей и убежала.