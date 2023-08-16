Москвич лишился 60 тысяч после свидания с коварной "девственницей" из Петербурга
Аферистка из Петербурга похитила у москвича 60 тысяч после встречи в отеле
Юная аферистка из Санкт-Петербурга притворилась девственницей и развела москвича на 60 тысяч рублей. Подробности пикантной истории рассказал телеграм-канал "Изнанка. Женщины".
Парочка договорилась встретится у одного из столичных отелей. Видео © Telegram / Изнанка. Женщины
Житель Москвы познакомился на сайте знакомств с девушкой без сексуального опыта, которая искала доброго и заботливого спутника для первого раза и последующих отношений. После трёхнедельной переписки парочка договорилась встретиться в одном из столичных отелей. Оказавшись в номере, аферистка быстро отправила кавалера в уборную, а сама с его телефона зашла в мобильный банк, перевела себе 60 тысяч рублей и убежала.
Недолго думая, обманутый ухажёр позвонил в правоохранительные органы. По горячим следам злоумышленницу быстро вычислили и вызвали в участок, украденные деньги она уже вернула.
Ранее Лайф писал, как "жених" из приложения для изучения языка развёл москвичку почти на полмиллиона рублей. Сотрудники полиции организовали проверку по заявлению обманутой невесты.
Кадр из видео Telegram / Изнанка. Женщины