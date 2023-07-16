Регион

Уведомления отключены

16 июля, 19:40

Муж перед разводом оформил на супругу крупный кредит, украл деньги и исчез

В Новороссийске мужчина перед разводом украл у супруги 1,2 млн рублей и исчез

В Новороссийске мужчина перед разводом с супругой украл 1,2 млн рублей, оформив кредит в приложении на её смартфоне, после чего исчез. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Девушка обнаружила неожиданное списание большой суммы с карты и зашла проверить банковское приложение, ведь таких денег у неё никогда не было. Там-то 30-летняя пострадавшая и обнаружила кредит, оформленный на её имя. В итоге девушка написала заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что к делу причастен её 30-летний супруг, с которым девушка находится в процессе расторжения брака.

Молодой любовник развёл москвичку на 18 млн, которые она сняла на квартиру для его жены

Молодой любовник развёл москвичку на 18 млн, которые она сняла на квартиру для его жены

По факту незаконного оформления кредита в отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас мужчину ищут. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Лайф писал, как "жених" из приложения для изучения языка развёл москвичку почти на полмиллиона рублей. Сотрудники полиции организовали проверку по заявлению обманутой невесты.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров