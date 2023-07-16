Муж перед разводом оформил на супругу крупный кредит, украл деньги и исчез

В Новороссийске мужчина перед разводом с супругой украл 1,2 млн рублей, оформив кредит в приложении на её смартфоне, после чего исчез. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Девушка обнаружила неожиданное списание большой суммы с карты и зашла проверить банковское приложение, ведь таких денег у неё никогда не было. Там-то 30-летняя пострадавшая и обнаружила кредит, оформленный на её имя. В итоге девушка написала заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что к делу причастен её 30-летний супруг, с которым девушка находится в процессе расторжения брака.

По факту незаконного оформления кредита в отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас мужчину ищут. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.