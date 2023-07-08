Молодой любовник развёл москвичку на 18 млн, которые она сняла на квартиру для его жены
SHOT: Москвич выманил у любовницы 18 млн рублей "на квартиру для жены"
Женатый москвич обманул любовницу на 18 миллионов рублей, которые она собиралась потратить на отдельную квартиру для его супруги. Как пишет SHOT, на украденные деньги мужчина приобрёл себе жильё и съездил в отпуск.
По данным телеграм-канала, пару лет назад 48-летняя Наталья в поисках спутника жизни обратилась в агентство знакомств, которое помогло ей найти партнёра — 36-летнего Андрея. В какой-то момент женщина узнала, что у бойфренда уже есть жена, которая начала устраивать истерики. Москвич объяснил, что его супруге "просто негде жить" и Наталья придумала план.
Женщина решила купить жене возлюбленного квартиру, чтобы та им не мешала, и сняла со своего счёта более 18 миллионов рублей. Деньги Наталья держала дома в сумке. Однако когда в их отношениях с Андреем наступил разлад и любовники решили разойтись, предприимчивый жених прихватил с собой багаж с миллионами. Наталье он сказал, что она и так собиралась потратить их на его семью.
В результате мужчина купил себе квартиру, а на оставшиеся деньги отправился в Таиланд. Обманутая москвичка обратилась в полицию.
Ранее Лайф рассказывал, как "жених" из приложения для изучения языка развёл москвичку почти на полмиллиона рублей. Полиция проводит проверку по заявлению обманутой невесты.
Shutterstock