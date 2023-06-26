Брокер развёл москвичку на два млн рублей, пообещав ей золотые горы

Жительница Москвы решила подзаработать на инвестициях, но брокер-мошенник развёл её на два миллиона рублей и исчез. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 57-летняя женщина наслушалась историй о том, как быстро и без труда разбогатеть на биржевых торгах. Знакомая убедила её в успехе таких инвестиций и даже дала контакт "надёжного" брокера. У москвички не было большой суммы, поэтому она взяла кредит в банке и отправилась на встречу с "профессионалом".

Мужчина загрузил ей на телефон специальную программу с торгами, но заверил, что стартовая сумма слишком мала и неплохо бы её увеличить. Поэтому женщина взяла ещё пару кредитов. В общей сложности она вложила в это сомнительное дело почти два миллиона рублей. Но затем москвичке пришло сообщение о перезагрузке программы, и деньги на её счёте испарились. Дозвониться до "брокера" не получилось, он заблокировал начинающего инвестора. Теперь делом занялась полиция.