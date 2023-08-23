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23 августа, 14:34

Юрист объяснила, может ли одинокая женщина усыновить ребёнка

Адвокат Данильченко: Одинокая женщина может стать приёмной матерью

В российском законодательстве не существует понятия "одинокая женщина". Однако это не значит, что у россиянок нет прав на усыновление или удочерение, объяснила адвокат Виктория Данильченко.

По её словам, одинокая женщина — это лицо, которое в одиночку будет осуществлять родительские обязанности по воспитанию и развитию ребёнка. Условия усыновления почти не отличаются от аналогичной процедуры для супружеской пары. Так, будущая приёмная мать не должна быть признана судом недееспособной или ограниченно дееспособной, лишена или ограничена в родительских правах, отстранена от обязанностей опекуна за ненадлежащее их выполнение. Кроме того, усыновить ребёнка не удастся женщинам, сменившим пол.

"Не получится стать усыновителем, если ранее женщина уже была усыновителем и усыновление отменено судом по её вине, либо если имеет или имела судимость, подвергалась уголовному преследованию", — добавила Данильченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, будущим приёмным мамам сначала нужно пройти подготовку и получить соответствующее свидетельство. Далее, собрав документы, предусмотренные статьёй 127 Семейного кодекса, следует обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства. После получения положительного ответа женщина получит направление для знакомства с ребёнком. Затем заключительный этап — подача в суд заявления об усыновлении или удочерении.

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Ранее юрист Данильченко перечислила шесть оснований для лишения родительских прав. Так, например, такая мера применяется, если взрослые не заботятся о здоровье ребёнка, его нравственном, психическом, духовном и физическом развитии, обучении.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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