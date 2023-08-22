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22 августа, 06:00

10 смешных фото питомцев, которые довели своих хозяев до сердечного приступа

Питомцы заставляют нас улыбаться, когда мы только-только проснулись, помогают забыть о проблемах на работе, да и просто веселят… Но, судя по всему, это относится далеко не ко всем пушистикам. Собрали 10 четвероногих, перепугавших хозяев до икоты.

"Много же у меня времени ушло, чтобы понять, что вообще на этой фотографии происходит", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Самое время вздремнуть. Перепугал меня!" emcasi

Фото © Reddit / emcasi

Фото © Reddit / emcasi

"Это Гар. Гар любит агрессивно смотреть, как я писаю", — discoheaven97.

Фото © Reddit / discoheaven97

Фото © Reddit / discoheaven97

"Тот самый момент, когда я поняла, что мой кот немного... *другой*", — tacoconnoisseur1.

Фото © Reddit / tacoconnoisseur1

Фото © Reddit / tacoconnoisseur1

"Увидела ЭТО на пути в свою спальню... За что мои коты так поступают со мной!?" CaptainEdibles.

Фото © Reddit / CaptainEdibles

Фото © Reddit / CaptainEdibles

"У меня под кроватью монстр!" bokononpreist.

ВФото © Reddit / bokononpreist

ВФото © Reddit / bokononpreist

"Дома завёлся воришка вилок!" sweet3pea1588.

Фото © Reddit / sweet3pea1588

Фото © Reddit / sweet3pea1588

"Кот моего друга, Уинстон. Морда у него такая, словно он увидел твою историю браузера", — ephemeralbiscuit.

Фото © Reddit / ephemeralbiscuit

Фото © Reddit / ephemeralbiscuit

"Когда забыл насыпать корма в миску", — Gordon_Freeman_TJ.

Фото © Reddit / Gordon_Freeman_TJ

Фото © Reddit / Gordon_Freeman_TJ

"Он хочет, чтобы у меня сердечный приступ случился", — Novel_Syllabub1091.

Фото © Reddit / Novel_Syllabub1091

Фото © Reddit / Novel_Syllabub1091

10 архивных фото котов из СССР, которые докажут, что любовь к этим милахам не знает границ и времени

10 архивных фото котов из СССР, которые докажут, что любовь к этим милахам не знает границ и времени

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Reddit / CaptainEdibles , ephemeralbiscuit

Сергей Трофимов
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