10 смешных фото питомцев, которые довели своих хозяев до сердечного приступа

"Много же у меня времени ушло, чтобы понять, что вообще на этой фотографии происходит", — Пользователь Reddit.

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"Самое время вздремнуть. Перепугал меня!" — emcasi

Фото © Reddit / emcasi

"Это Гар. Гар любит агрессивно смотреть, как я писаю", — discoheaven97.

Фото © Reddit / discoheaven97

"Тот самый момент, когда я поняла, что мой кот немного... *другой*", — tacoconnoisseur1.

Фото © Reddit / tacoconnoisseur1

"Увидела ЭТО на пути в свою спальню... За что мои коты так поступают со мной!?" — CaptainEdibles.

Фото © Reddit / CaptainEdibles

"У меня под кроватью монстр!" — bokononpreist.

ВФото © Reddit / bokononpreist

"Дома завёлся воришка вилок!" — sweet3pea1588.

Фото © Reddit / sweet3pea1588

"Кот моего друга, Уинстон. Морда у него такая, словно он увидел твою историю браузера", — ephemeralbiscuit.

Фото © Reddit / ephemeralbiscuit

"Когда забыл насыпать корма в миску", — Gordon_Freeman_TJ.

Фото © Reddit / Gordon_Freeman_TJ

"Он хочет, чтобы у меня сердечный приступ случился", — Novel_Syllabub1091.