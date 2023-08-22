10 смешных фото питомцев, которые довели своих хозяев до сердечного приступа
Питомцы заставляют нас улыбаться, когда мы только-только проснулись, помогают забыть о проблемах на работе, да и просто веселят… Но, судя по всему, это относится далеко не ко всем пушистикам. Собрали 10 четвероногих, перепугавших хозяев до икоты.
"Много же у меня времени ушло, чтобы понять, что вообще на этой фотографии происходит", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Самое время вздремнуть. Перепугал меня!" — emcasi
Фото © Reddit / emcasi
"Это Гар. Гар любит агрессивно смотреть, как я писаю", — discoheaven97.
Фото © Reddit / discoheaven97
"Тот самый момент, когда я поняла, что мой кот немного... *другой*", — tacoconnoisseur1.
Фото © Reddit / tacoconnoisseur1
"Увидела ЭТО на пути в свою спальню... За что мои коты так поступают со мной!?" — CaptainEdibles.
Фото © Reddit / CaptainEdibles
"У меня под кроватью монстр!" — bokononpreist.
ВФото © Reddit / bokononpreist
"Дома завёлся воришка вилок!" — sweet3pea1588.
Фото © Reddit / sweet3pea1588
"Кот моего друга, Уинстон. Морда у него такая, словно он увидел твою историю браузера", — ephemeralbiscuit.
Фото © Reddit / ephemeralbiscuit
"Когда забыл насыпать корма в миску", — Gordon_Freeman_TJ.
Фото © Reddit / Gordon_Freeman_TJ
"Он хочет, чтобы у меня сердечный приступ случился", — Novel_Syllabub1091.
Фото © Reddit / Novel_Syllabub1091
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Reddit / CaptainEdibles , ephemeralbiscuit