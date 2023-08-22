Юрист предостерёг от главной ошибки при увольнении сотрудника за пьянство на рабочем месте

Появление сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения является достаточным поводом для применения к нему мер дисциплинарного воздействия. Речь идёт не только об увольнении, но и о выговоре, пояснил адвокат Владимир Атапин.

По словам юриста, первым действием работодателя в этом случае должно стать отстранение нетрезвого подчинённого от его обязанностей. Важно сопроводить этот шаг официальным изданием приказа. Далее необходимо задокументировать все обстоятельства произошедшего, зафиксировать признаки опьянения сотрудника и составить акт осмотра его рабочего места. Несоблюдение этих правил может привести к последующему восстановлению уволенного коллеги, пояснил Атапин.

"Увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя, поэтому к работнику может быть применено более мягкое дисциплинарное взыскание — выговор. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, поэтому, если работнику объявлен выговор за пьянство на рабочем месте, уволить его за этот же проступок нельзя", — добавил адвокат в интервью "Газете.ru".