Регион

Уведомления отключены

22 августа, 05:04

Московские аэропорты ограничивали полёты из-за дронов, но сейчас работают штатно

Внуково и Домодедово рано утром 22 августа ограничивали полёты для безопасности

Рано утром 22 августа для обеспечения безопасности были временно ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Как сообщили в Росавиации, сейчас воздушные гавани работают штатно.

"Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.

После отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Осколки и сигнализация: Показан двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника

Осколки и сигнализация: Показан двор многоэтажки в Красногорске после взрыва беспилотника

Ограничения вводились из-за двух беспилотников, которые сбили в Подмосковье — в Красногорске и в районе Часцов. Видео с моментом уничтожения одного из дронов публиковал Лайф. Его обломки повредили жилой дом и припаркованные во дворе автомобили. Губернатор области Андрей Воробьёв сообщал, что пострадавших в результате происшествий нет.

Обложка ©

t.me / Международный аэропорт Внуково

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров