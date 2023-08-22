Московские аэропорты ограничивали полёты из-за дронов, но сейчас работают штатно
Внуково и Домодедово рано утром 22 августа ограничивали полёты для безопасности
Рано утром 22 августа для обеспечения безопасности были временно ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Как сообщили в Росавиации, сейчас воздушные гавани работают штатно.
"Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.
После отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на приём и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения вводились из-за двух беспилотников, которые сбили в Подмосковье — в Красногорске и в районе Часцов. Видео с моментом уничтожения одного из дронов публиковал Лайф. Его обломки повредили жилой дом и припаркованные во дворе автомобили. Губернатор области Андрей Воробьёв сообщал, что пострадавших в результате происшествий нет.