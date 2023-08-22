Московские аэропорты ограничивали полёты из-за дронов, но сейчас работают штатно

Рано утром 22 августа для обеспечения безопасности были временно ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Как сообщили в Росавиации, сейчас воздушные гавани работают штатно.

"Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты", — сказано в записи в телеграм-канале ведомства.