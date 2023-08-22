Воробьёв подтвердил, что при падении дрона в Красногорске никто не пострадал
Место падения обломков беспилотника в Подмосковье. Обложка © t.me / Воробьёв Live
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ночную атаку беспилотников, которые были перехвачены системами ПВО на подлёте к столице 22 августа. По его словам, среди жителей Красногорска, где рухнул один из дронов, никто не пострадал.
"Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет. Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами", — написал Воробьёв в телеграм-канале.
Напомним, в Московской области минувшей ночью было сбито два беспилотника — в Красногорске и в районе Часцов. Видео с моментом уничтожения одного из беспилотников публиковал Лайф. Обломки дрона повредили жилой дом и припаркованные во дворе автомобили. Всего же за ночь Киев пытался атаковать четырьмя дронами, два из которых были подавлены в Брянской области.