Воробьёв подтвердил, что при падении дрона в Красногорске никто не пострадал

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ночную атаку беспилотников, которые были перехвачены системами ПВО на подлёте к столице 22 августа. По его словам, среди жителей Красногорска, где рухнул один из дронов, никто не пострадал.