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22 августа, 02:52

Воробьёв подтвердил, что при падении дрона в Красногорске никто не пострадал

<p>Место падения обломков беспилотника в Подмосковье. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vorobiev_live/5232?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Воробьёв Live</a></p>

Место падения обломков беспилотника в Подмосковье. Обложка © t.me / Воробьёв Live

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ночную атаку беспилотников, которые были перехвачены системами ПВО на подлёте к столице 22 августа. По его словам, среди жителей Красногорска, где рухнул один из дронов, никто не пострадал.

"Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет. Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами", — написал Воробьёв в телеграм-канале.

Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском

Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском

Напомним, в Московской области минувшей ночью было сбито два беспилотника — в Красногорске и в районе Часцов. Видео с моментом уничтожения одного из беспилотников публиковал Лайф. Обломки дрона повредили жилой дом и припаркованные во дворе автомобили. Всего же за ночь Киев пытался атаковать четырьмя дронами, два из которых были подавлены в Брянской области.

Илья Пушкарев
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