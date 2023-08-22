Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском
Момент уничтожения беспилотника над Красногорском попал на видео. По данным Лайфа, всё произошло в районе здания Правительства Московской области.
Момент уничтожения беспилотника в Красногорске. Видео © LIFE
Обломки уничтоженного дрона повредили жилой дом и несколько авто на парковке.
Утром накануне, 21 августа, беспилотники были сбиты в Рузском и Истринском районах Московской области. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Позднее губернатор Андрей Воробьёв доложил о сбитых дронах президенту РФ Владимиру Путину.
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Кадр видео LIFE