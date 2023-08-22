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22 августа, 00:36

Лайф показывает момент уничтожения беспилотника над Красногорском

Момент уничтожения беспилотника над Красногорском попал на видео. По данным Лайфа, всё произошло в районе здания Правительства Московской области.

Момент уничтожения беспилотника в Красногорске. Видео © LIFE

Обломки уничтоженного дрона повредили жилой дом и несколько авто на парковке.

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Красногорске

Утром накануне, 21 августа, беспилотники были сбиты в Рузском и Истринском районах Московской области. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Позднее губернатор Андрей Воробьёв доложил о сбитых дронах президенту РФ Владимиру Путину.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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