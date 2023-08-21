Воробьёв доложил Путину о двух сбитых над Подмосковьем беспилотниках
Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Фото © Kremlin
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о двух сбитых БПЛА в ходе рабочей встречи 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Kremlin
"На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО", — отметили в пресс-службе Кремля.
В открытой части беседы глава государства и руководитель области обсудили подготовку к 1 Сентября, а также развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильём в регионе.
Напомним, сегодня в 06:50 мск средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. Дрон упал в Рузском районе. В 08:16 мск была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города, но сейчас столичные воздушные гавани работают штатно.