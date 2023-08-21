Воробьёв доложил Путину о двух сбитых над Подмосковьем беспилотниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о двух сбитых БПЛА в ходе рабочей встречи 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Kremlin

"На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО", — отметили в пресс-службе Кремля.