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21 августа, 11:38

Воробьёв доложил Путину о двух сбитых над Подмосковьем беспилотниках

<p>Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Фото © Kremlin</p>

Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Фото © Kremlin

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил президенту РФ Владимиру Путину о двух сбитых БПЛА в ходе рабочей встречи 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Видео © Kremlin

"На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО", — отметили в пресс-службе Кремля.

В открытой части беседы глава государства и руководитель области обсудили подготовку к 1 Сентября, а также развитие Московского транспортного узла и ситуацию с аварийным жильём в регионе.

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Два жителя Подмосковья пострадали при падении обломков сбитого беспилотника

Напомним, сегодня в 06:50 мск средства РЭБ подавили беспилотник в Одинцовском районе Подмосковья. Дрон упал в Рузском районе. В 08:16 мск была уничтожена вторая "птичка", её сбили над Истринским районом. Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил факт уничтожения беспилотника на подлёте к городу. Из-за атаки БПЛА даже была приостановлена работа аэропортов Внуково и Домодедово. Почти 50 рейсов были перенаправлены в другие города, но сейчас столичные воздушные гавани работают штатно.

Андрей Бражников
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