В Подмосковье средства РЭБ подавили украинский беспилотник
В Минобороны заявили о подавлении средствами РЭБ украинского БПЛА в Подмосковье
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник, который потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, всё произошло около 06:50 мск 21 августа. Его обнаружили дежурные силы ПВО. После подавления БПЛА рухнул в районе населённого пункта Покровское. Пострадавших нет.
О пресечении попытки украинского беспилотника атаковать объекты Минобороны сообщало и накануне, 20 августа. Он был обнаружен над территорией Ступинского района Подмосковья и подавлен средствами РЭБ.
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