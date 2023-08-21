В Подмосковье средства РЭБ подавили украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник, который потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всё произошло около 06:50 мск 21 августа. Его обнаружили дежурные силы ПВО. После подавления БПЛА рухнул в районе населённого пункта Покровское. Пострадавших нет.