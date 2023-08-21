Регион

Уведомления отключены

21 августа, 04:43

В Подмосковье средства РЭБ подавили украинский беспилотник

В Минобороны заявили о подавлении средствами РЭБ украинского БПЛА в Подмосковье

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник, который потерпел крушение в Рузском районе Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, всё произошло около 06:50 мск 21 августа. Его обнаружили дежурные силы ПВО. После подавления БПЛА рухнул в районе населённого пункта Покровское. Пострадавших нет.

МИД России назвал удар ВСУ по вокзалу в Курске тщетным "Дранг нах остен"

МИД России назвал удар ВСУ по вокзалу в Курске тщетным "Дранг нах остен"

О пресечении попытки украинского беспилотника атаковать объекты Минобороны сообщало и накануне, 20 августа. Он был обнаружен над территорией Ступинского района Подмосковья и подавлен средствами РЭБ.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров