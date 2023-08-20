МИД России назвал удар ВСУ по вокзалу в Курске тщетным "Дранг нах остен"

МИД России считает бессмысленным терактом киевского режима удар беспилотника по вокзалу в Курске. Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой приводится на сайте.

"Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны", — говорится в тексте.

Захарова напомнила, что курский вокзал был уничтожен воздушными атаками немцев в 1943 году. Современное здание построено на его месте, это "вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма", подчеркнула представитель МИД.

Дипломат отметила, что киевские власти превратили свою страну в "плацдарм очередного тщетного "Дранг нах остен" (натиск на Восток. — Прим. Лайфа), но для Запада Украина — всего лишь орудие в противостоянии с Москвой. Захарова напомнила, что конец "последышей гитлеровских прихвостней" будет бесславен.