МИД России назвал удар ВСУ по вокзалу в Курске тщетным "Дранг нах остен"
МИД РФ осудил атаку украинского беспилотника на вокзал в Курске
МИД России считает бессмысленным терактом киевского режима удар беспилотника по вокзалу в Курске. Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой приводится на сайте.
"Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны", — говорится в тексте.
Захарова напомнила, что курский вокзал был уничтожен воздушными атаками немцев в 1943 году. Современное здание построено на его месте, это "вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запёкшейся крови солдат, спасших мир от фашизма", подчеркнула представитель МИД.
Дипломат отметила, что киевские власти превратили свою страну в "плацдарм очередного тщетного "Дранг нах остен" (натиск на Восток. — Прим. Лайфа), но для Запада Украина — всего лишь орудие в противостоянии с Москвой. Захарова напомнила, что конец "последышей гитлеровских прихвостней" будет бесславен.
Напомним, в ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, после чего возник пожар, который был быстро ликвидирован. Повреждены крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель. Лёгкие ранения у пяти человек. Лайф публиковал кадры последствий падения дрона.
T.me / gubernator_46