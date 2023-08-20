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20 августа, 05:25

Опубликованы фото последствий падения дрона на ж/д вокзал в Курске

Старовойт: На ж/д вокзале Курска устранены основные последствия удара дрона

<p>Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46</p>

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

В Курске к утру на железнодорожном вокзале устранили основные последствия ночного удара беспилотника, прилетевшего с Украины. Пожар же был ликвидирован уже в 3:46. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

"Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время", — рассказал глава региона в своём телеграм-канале.

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

Пока на вокзале вход и посадка на поезда осуществляются через северную и южную стороны, без входа в здание. Первую платформу временно закрыли, посадка идёт со второй и третьей.

В момент взрыва в здании вокзала было 50 пассажиров. Пострадали пятеро, двое из них отказались от медпомощи, а троих отправили в Курскую областную больницу, но они уже отпущены.

"Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтёры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда", — написал Старовойт.

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46

Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

Как сообщал Лайф, сегодня ночью в Курске сбитый беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол.

Андрей Григорьев
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