Опубликованы фото последствий падения дрона на ж/д вокзал в Курске
Старовойт: На ж/д вокзале Курска устранены основные последствия удара дрона
Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46
В Курске к утру на железнодорожном вокзале устранили основные последствия ночного удара беспилотника, прилетевшего с Украины. Пожар же был ликвидирован уже в 3:46. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46
"Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время", — рассказал глава региона в своём телеграм-канале.
Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46
Пока на вокзале вход и посадка на поезда осуществляются через северную и южную стороны, без входа в здание. Первую платформу временно закрыли, посадка идёт со второй и третьей.
В момент взрыва в здании вокзала было 50 пассажиров. Пострадали пятеро, двое из них отказались от медпомощи, а троих отправили в Курскую областную больницу, но они уже отпущены.
"Поручил организовать всю необходимую помощь по устранению последствий удара, будут задействованы все нужные силы и средства. Прямо сейчас волонтёры работают на территории вокзала и помогают пассажирам при посадке на поезда", — написал Старовойт.
Последствия падения украинского дрона на вокзал в Курске. Фото © t.me / gubernator_46
Как сообщал Лайф, сегодня ночью в Курске сбитый беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, пять человек получили лёгкие ранения от осколков стёкол.