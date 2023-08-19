Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью
Белгородская система ПВО сбила воздушный объект на подлёте к городу. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу", — говорится в сообщении главы региона.
Гладков добавил, что в настоящий момент оперативными службами выясняется, есть ли разрушения от падения сбитого объекта. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения отсутствуют. Минобороны РФ в свою очередь уточнило, что над Белгородской областью уничтожен беспилотник.
"ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — отметили в министерстве.
А сегодня утром стало известно, что в ночь на 19 августа киевский режим попытался атаковать Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Системами ПВО ракету удалось вовремя засечь и сбить.
ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich