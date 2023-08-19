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19 августа, 11:33

Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Белгородская система ПВО сбила воздушный объект на подлёте к городу. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу", говорится в сообщении главы региона.

Гладков добавил, что в настоящий момент оперативными службами выясняется, есть ли разрушения от падения сбитого объекта. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения отсутствуют. Минобороны РФ в свою очередь уточнило, что над Белгородской областью уничтожен беспилотник.

"ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — отметили в министерстве.

Под Белгородом сбит украинский беспилотник

Под Белгородом сбит украинский беспилотник

А сегодня утром стало известно, что в ночь на 19 августа киевский режим попытался атаковать Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Системами ПВО ракету удалось вовремя засечь и сбить.

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ТАСС / dpa / Ilia Yefimovich

Юрий Лысенко
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