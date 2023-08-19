Предотвращён удар БПЛА самолётного типа по Белгороду

Белгородская система ПВО сбила воздушный объект на подлёте к городу. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу", — говорится в сообщении главы региона.

Гладков добавил, что в настоящий момент оперативными службами выясняется, есть ли разрушения от падения сбитого объекта. Предварительно, никто не пострадал, а разрушения отсутствуют. Минобороны РФ в свою очередь уточнило, что над Белгородской областью уничтожен беспилотник.

"ВС РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — отметили в министерстве.