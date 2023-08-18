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18 августа, 17:18

Под Белгородом сбит украинский беспилотник

Гладков: Над Белгородским районом ПВО сбила БПЛА самолётного типа

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ из-за ошибки едва не убили фермера на обычном КамАЗе в Белгородской области

ВСУ из-за ошибки едва не убили фермера на обычном КамАЗе в Белгородской области

Лайф рассказывал, что на днях в Белгородской области сработала система ПВО, сбиты две цели в районе села Пушкарное.

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VK / Минобороны России

Андрей Григорьев
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