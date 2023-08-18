Под Белгородом сбит украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа над Белгородским районом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в своём телеграм-канале.