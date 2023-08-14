ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты две цели в районе села Пушкарное под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.