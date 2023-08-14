ПВО сбила две воздушные цели под Белгородом
Гладков: Система ПВО сбила две цели в районе села Пушкарное
В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты две цели в районе села Пушкарное под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сбиты две воздушные цели в районе села Пушкарное. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
А накануне вечером средства противовоздушной обороны сбили в Белгородской области очередной украинский беспилотник самолётного типа. Это был пятый украинский беспилотник, сбитый в регионе за последние двое суток. Первый был уничтожен 12 августа в 17:30, второй — 13 августа в районе 04:00, третий — около 11:00, а четвёртый — около 13:30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ