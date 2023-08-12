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12 августа, 15:44

В Минобороны подтвердили факт уничтожения дрона в Белгородской области

Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате пресечённой террористической атаки со стороны Киева пострадавших и разрушений нет.

После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. И, по его данным, информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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