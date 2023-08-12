В Минобороны подтвердили факт уничтожения дрона в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате пресечённой террористической атаки со стороны Киева пострадавших и разрушений нет.