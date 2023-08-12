После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют
SHOT: Парашют с неизвестным предметом заметили жители Шебекина после работы ПВО
Парашют с неизвестным предметом заметили жители Шебекина после работы ПВО. Обложка © Telegram / SHOT
Парашют с неизвестным предметом заметили жители белгородского Шебекина после работы ПВО, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, не исключено, что это могла быть взрывчатка, которую нёс на себе уничтоженный ПВО вражеский беспилотник.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. Информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала.