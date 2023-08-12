После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

По данным телеграм-канала, не исключено, что это могла быть взрывчатка, которую нёс на себе уничтоженный ПВО вражеский беспилотник.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. Информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала.