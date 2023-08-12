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12 августа, 15:36

После удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют

SHOT: Парашют с неизвестным предметом заметили жители Шебекина после работы ПВО

<p>Парашют с неизвестным предметом заметили жители Шебекина после работы ПВО. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55500" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Парашют с неизвестным предметом заметили жители Шебекина после работы ПВО. Обложка © Telegram / SHOT

Парашют с неизвестным предметом заметили жители белгородского Шебекина после работы ПВО, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, не исключено, что это могла быть взрывчатка, которую нёс на себе уничтоженный ПВО вражеский беспилотник.

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. Информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала.

Наталья Исакова
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