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12 августа, 14:56

Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину

В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлёте к городу Шебекино. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что данные о каких-либо последствиях на земле не поступали.

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

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Лайф напоминает, что 12 августа Киев также попытался ударить по Крымскому мосту. Переделанную ракету С-200 удалось сбить на подлёте к переправе, обошлось без разрушений и жертв. Затем ситуация повторилась, вновь была сбита ракета. Кроме того, минувшей ночью Крым атаковали 20 украинских беспилотников.

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Telegram / Вячеслав Гладков

Андрей Григорьев
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