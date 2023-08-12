Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину
В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлёте к городу Шебекино. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что данные о каких-либо последствиях на земле не поступали.
Лайф напоминает, что 12 августа Киев также попытался ударить по Крымскому мосту. Переделанную ракету С-200 удалось сбить на подлёте к переправе, обошлось без разрушений и жертв. Затем ситуация повторилась, вновь была сбита ракета. Кроме того, минувшей ночью Крым атаковали 20 украинских беспилотников.
Telegram / Вячеслав Гладков