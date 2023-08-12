Гладков: ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину

В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлёте к городу Шебекино. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлёте к городу", — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что данные о каких-либо последствиях на земле не поступали.