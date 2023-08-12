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12 августа, 03:06

В Крыму силы ПВО сбили 14 украинских дронов, средства РЭБ подавили 6

Минобороны РФ: Пресечена попытка террористической атаки ВСУ на Крым 20 БПЛА

Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 беспилотников по объектам на территории Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников, ещё шесть были подавлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений в результате пресечённой атаки нет.

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Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о работе ПВО над полуостровом. Временно останавливалось движение автотранспорта на Крымском мосту.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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