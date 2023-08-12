В Крыму силы ПВО сбили 14 украинских дронов, средства РЭБ подавили 6

Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 беспилотников по объектам на территории Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.