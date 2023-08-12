В Крыму силы ПВО сбили 14 украинских дронов, средства РЭБ подавили 6
Минобороны РФ: Пресечена попытка террористической атаки ВСУ на Крым 20 БПЛА
Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 беспилотников по объектам на территории Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 беспилотников, ещё шесть были подавлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений в результате пресечённой атаки нет.
Напомним, ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о работе ПВО над полуостровом. Временно останавливалось движение автотранспорта на Крымском мосту.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин