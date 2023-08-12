Движение по Крымскому мосту восстановлено
В Крыму сообщили о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту
На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — передают авторы телеграм-канала.
Напомним, в ночь на субботу на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение. Автомобилистов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. До этого такое случалось 9 августа, однако тогда трафик тоже быстро восстановился.
ТАСС / Сергей Мальгавко