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12 августа, 00:50

Движение по Крымскому мосту восстановлено

В Крыму сообщили о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — передают авторы телеграм-канала.

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Напомним, в ночь на субботу на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение. Автомобилистов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. До этого такое случалось 9 августа, однако тогда трафик тоже быстро восстановился.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Анатолий Симоненко
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