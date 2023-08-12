Движение по Крымскому мосту восстановлено

Напомним, в ночь на субботу на Крымском мосту временно перекрывали автомобильное движение. Автомобилистов просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. До этого такое случалось 9 августа, однако тогда трафик тоже быстро восстановился.