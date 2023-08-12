Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация"

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Напомним, в последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. Так, в последний раз это происходило 9 августа, однако трафик быстро восстановился.