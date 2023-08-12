Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация"
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, в последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. Так, в последний раз это происходило 9 августа, однако трафик быстро восстановился.
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ТАСС / Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина