На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, пишет телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на объекте. Причины не сообщаются.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, в последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. Так, в последний раз об этом стало известно 6 августа, однако трафик быстро восстановился.
Сергей Мальгавко / ТАСС