На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, пишет телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на объекте. Причины не сообщаются.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в опубликованном сообщении.