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9 августа, 06:59

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено, пишет телеграм-канал с оперативной информацией об обстановке на объекте. Причины не сообщаются.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, в последнее время на Крымском мосту периодически останавливают движение из соображений безопасности. Так, в последний раз об этом стало известно 6 августа, однако трафик быстро восстановился.

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Сергей Мальгавко / ТАСС

Матвей Константинов
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