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6 августа, 12:05

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено примерно через час после его приостановки. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится там.

Причина приостановки движения не раскрывается. Оно было поставлено на паузу с 14:00.

Отметим, что в последнее время движение по Крымскому мосту периодически прерывается на короткое время из соображений безопасности. Ранее стало известно, что СБУ причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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