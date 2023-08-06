Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено примерно через час после его приостановки. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится там.
Причина приостановки движения не раскрывается. Оно было поставлено на паузу с 14:00.
Отметим, что в последнее время движение по Крымскому мосту периодически прерывается на короткое время из соображений безопасности. Ранее стало известно, что СБУ причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
ТАСС / Сергей Мальгавко