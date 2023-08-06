Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено примерно через час после его приостановки. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится там.

Причина приостановки движения не раскрывается. Оно было поставлено на паузу с 14:00.