Приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту
На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отметили там.
Водителей призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного перекрытия моста не раскрываются.
Отметим, что в последнее время движение по Крымскому мосту периодически прерывается на короткое время из соображений безопасности, однако вскоре вновь запускается. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
ТАСС / Сергей Мальгавко