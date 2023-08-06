Приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту

На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.

Политолог указал на лицемерие мировых институтов после признания СБУ в теракте на Крымском мосту

Отметим, что в последнее время движение по Крымскому мосту периодически прерывается на короткое время из соображений безопасности, однако вскоре вновь запускается. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.