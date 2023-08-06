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6 августа, 11:15

Приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту

На Крымском мосту приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале, где освещается ситуация на данном объекте.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — отметили там.

Водителей призвали соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временного перекрытия моста не раскрываются.

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Отметим, что в последнее время движение по Крымскому мосту периодически прерывается на короткое время из соображений безопасности, однако вскоре вновь запускается. Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к обеим атакам на Крымский мост. В этом признался секретарь украинского Совета национальной безопасности (СНБО) Алексей Данилов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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