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12 августа, 01:39

В Крыму сработала ПВО

Советник Крючков: В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

На несколькими районами Крыма сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Над разными районами Крыма сработали системы ПВО", — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Советник призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Обстоятельства происшествия уточняются.

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами упал на поле в Крыму

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами упал на поле в Крыму

Российская ПВО успешно отражает атаки украинских беспилотников. Так, ранее в Минобороны сообщили, что в Крыму за ночь сбили 13 украинских беспилотников, летевших совершать теракт.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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