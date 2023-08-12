В Крыму сработала ПВО

На несколькими районами Крыма сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Над разными районами Крыма сработали системы ПВО", — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Советник призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Обстоятельства происшествия уточняются.

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами упал на поле в Крыму

Российская ПВО успешно отражает атаки украинских беспилотников. Так, ранее в Минобороны сообщили, что в Крыму за ночь сбили 13 украинских беспилотников, летевших совершать теракт.