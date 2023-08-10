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10 августа, 05:12

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами упал на поле в Крыму

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами рухнул у села Яркое Поле Джанкойского района в Крыму. Неудачная атака ВСУ произошла накануне утром, 9 августа. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канал, БПЛА нашёл предприниматель в поле. Полицейские и эксперты установили, что это — беспилотник самолётного типа, он был начинён взрывчаткой с поражающими элементами.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео

Момент уничтожения одного из атаковавших Москву БПЛА попал на видео

А ранее сегодня ночью, 10 августа, система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Киев попытался совершить теракты в небе над Калужской и Московской областями.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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