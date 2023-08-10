Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами упал на поле в Крыму

Боевой беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами рухнул у села Яркое Поле Джанкойского района в Крыму. Неудачная атака ВСУ произошла накануне утром, 9 августа. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канал, БПЛА нашёл предприниматель в поле. Полицейские и эксперты установили, что это — беспилотник самолётного типа, он был начинён взрывчаткой с поражающими элементами.