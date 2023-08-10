В Минобороны раскрыли, где Киев решил совершить ночные теракты беспилотниками
МО РФ: Над Калужской областью, Подмосковьем и Севастополем пресечены атаки БПЛА
Киев вновь попытался совершить теракты с помощью беспилотников. В небе над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем сбито четыре устройства, заявили в Минобороны РФ.
Два из них, летящие в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.
"Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, ещё девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря", — сказано в записи оборонного ведомства в телеграм-канале.
Также в Минобороны отметили, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее о сбитых беспилотниках сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как градоначальник отметил в телеграм-канале, атака была совершена около четырёх утра.
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