В Минобороны раскрыли, где Киев решил совершить ночные теракты беспилотниками

Киев вновь попытался совершить теракты с помощью беспилотников. В небе над Калужской и Московской областями, а также над Севастополем сбито четыре устройства, заявили в Минобороны РФ.

Два из них, летящие в направлении Москвы, были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

"Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, ещё девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Чёрного моря", — сказано в записи оборонного ведомства в телеграм-канале.

Также в Минобороны отметили, что пострадавших и разрушений нет.