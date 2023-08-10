Система ПВО вновь сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летевших на Москву
Система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как он отметил в телеграм-канале, это произошло около четырёх часов утра.
"Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — написал Собянин.
Минувшей ночью Собянин также сообщал о двух сбитых беспилотниках. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Уничтожение последнего даже попало на видео. В Минобороны РФ заявили, что пострадавших и разрушений нет.
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