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12 августа, 10:26

"Не повреждён": На подлёте к Крымскому мосту сбиты две ракеты

Аксёнов: В районе Керченского пролива сбиты 2 ракеты, Крымский мост не повреждён

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Крымский мост. В районе Керчи были слышны звуки работы российских систем ПВО. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, у Керченского пролива сбиты две вражеские ракеты. Мост не повреждён.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не повреждён", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие. А ещё доверять информации только из официальных источников.

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Напомним, что ранее оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Причина тогда не раскрывалась.

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Последствия отражения атаки на Крымский мост. Фото © t.me / RVvoenkor

Андрей Григорьев
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