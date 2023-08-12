"Не повреждён": На подлёте к Крымскому мосту сбиты две ракеты

Вооружённые силы Украины попытались атаковать Крымский мост. В районе Керчи были слышны звуки работы российских систем ПВО. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, у Керченского пролива сбиты две вражеские ракеты. Мост не повреждён.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не повреждён", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие. А ещё доверять информации только из официальных источников.