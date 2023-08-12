"Не повреждён": На подлёте к Крымскому мосту сбиты две ракеты
Аксёнов: В районе Керченского пролива сбиты 2 ракеты, Крымский мост не повреждён
Вооружённые силы Украины попытались атаковать Крымский мост. В районе Керчи были слышны звуки работы российских систем ПВО. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, у Керченского пролива сбиты две вражеские ракеты. Мост не повреждён.
Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не повреждён", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Глава Крыма призвал всех соблюдать спокойствие. А ещё доверять информации только из официальных источников.
Напомним, что ранее оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по Крымскому мосту. Причина тогда не раскрывалась.
Последствия отражения атаки на Крымский мост. Фото © t.me / RVvoenkor