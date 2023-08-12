На Крымском мосту временно приостановлено автомобильное движение
Временно перекрыто движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале, который информирует о ситуации.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится там.
Находящихся на мосту, а также в местах проведения досмотра призвали сохранять спокойствие, следовать указаниям представителей органов безопасности.
Напомним, что Крымский мост уже дважды становился целью для террористической деятельности Украины. Первый теракт произошёл 8 октября 2022 года. На объекте подорвали грузовик, в результате было разрушено два автомобильных пролёта и погибло пять человек. Президент России Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва моста являются спецслужбы Украины. Второй теракт случился утром 17 июля. В результате погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в обеих атаках на Крымский мост.
ТАСС / Сергей Мальгавко