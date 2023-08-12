Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Силы ПВО России за минувшие сутки уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

БПЛА были сбиты неподалёку от населённых пунктов Площанка в ЛНР, Белогоровка, Покровское в ДНР, Ульяновка, Очереватое в Запорожской области, Покровское в Херсонской области, а также над Чёрным морем.

Всего же, по данным Минобороны РФ, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5683 беспилотника, 458 самолётов и 245 вертолётов Вооружённых сил Украины.