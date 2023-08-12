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12 августа, 10:30

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Силы ПВО России за минувшие сутки уничтожили 29 украинских беспилотников. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

БПЛА были сбиты неподалёку от населённых пунктов Площанка в ЛНР, Белогоровка, Покровское в ДНР, Ульяновка, Очереватое в Запорожской области, Покровское в Херсонской области, а также над Чёрным морем.

Всего же, по данным Минобороны РФ, с начала спецоперации российские войска уничтожили 5683 беспилотника, 458 самолётов и 245 вертолётов Вооружённых сил Украины.

В Дзержинском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник

В Дзержинском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник

А накануне в Москве была пресечена попытка атаки беспилотника. Дрон самолётного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул в парке недалеко от Карамышевского гидроузла. Часть обломков БПЛА застряла на дереве.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Максим Плетнёв
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