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11 августа, 08:45

МО РФ раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Москве

Минобороны: Средства РЭБ подавили беспилотник в Москве

<p>Беспилотник, уничтоженный в Москве 11 августа. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55445" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, уничтоженный в Москве 11 августа. Обложка © SHOT

Минобороны РФ подтвердило, что днём 11 августа на западе Москвы была пресечена атака беспилотника. Дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы", — говорится в заявлении ведомства.

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Напомним, сегодня, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла.

Александра Вишнякова
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