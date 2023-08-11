МО РФ раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Москве

Минобороны РФ подтвердило, что днём 11 августа на западе Москвы была пресечена атака беспилотника. Дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы", — говорится в заявлении ведомства.