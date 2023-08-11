МО РФ раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Москве
Минобороны: Средства РЭБ подавили беспилотник в Москве
Беспилотник, уничтоженный в Москве 11 августа. Обложка © SHOT
Минобороны РФ подтвердило, что днём 11 августа на западе Москвы была пресечена атака беспилотника. Дрон подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет.
"Сегодня днём пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, сегодня, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парке неподалёку от гидроузла.