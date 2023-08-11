Собянин подтвердил уничтожение БПЛА в районе Карамышевской набережной в Москве
Предположительно, тот самый беспилотник, который сбили в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник в районе Карамышевской набережной в Москве. Эту информацию официально подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Пострадавших нет.
"Была осуществлена попытка пролёта в город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал", — говорится в телеграм-канале градоначальника.
По его данным, серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте.
Напомним, ранее сегодня, 11 августа, очевидцы сообщили о взрыве в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже оказалось, что беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67. Обломки дрона упали в парк неподалёку от гидроузла.