Дрон, сбитый в районе Карамышевского гидроузла в Москве, упал в парке возле больницы

Беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67 в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Дым после уничтожения беспилотника в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы

Обломки дрона упали в парк неподалёку от Карамышевского гидроузла. На кадрах, которые распространяются в Сети, виден дым.