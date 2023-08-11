Дрон, сбитый в районе Карамышевского гидроузла в Москве, упал в парке возле больницы
SHOT: Обломки сбитого в Москве беспилотника упали в парк возле ГКБ № 67
Предположительно, тот самый беспилотник, который сбили в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67 в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Дым после уничтожения беспилотника в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы
Обломки дрона упали в парк неподалёку от Карамышевского гидроузла. На кадрах, которые распространяются в Сети, виден дым.
Ранее Лайф писал, что очевидцы сообщили о звуке взрыва в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Вероятнее всего, это было связано именно с падением беспилотника.