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11 августа, 08:20

Дрон, сбитый в районе Карамышевского гидроузла в Москве, упал в парке возле больницы

SHOT: Обломки сбитого в Москве беспилотника упали в парк возле ГКБ № 67

<p>Предположительно, тот самый беспилотник, который сбили в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55439" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Предположительно, тот самый беспилотник, который сбили в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Обложка © Telegram / SHOT

Беспилотник самолётного типа сбили в районе ГКБ № 67 в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Дым после уничтожения беспилотника в Москве. Видео © Telegram / Новости Москвы

Обломки дрона упали в парк неподалёку от Карамышевского гидроузла. На кадрах, которые распространяются в Сети, виден дым.

Ранее Лайф писал, что очевидцы сообщили о звуке взрыва в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Вероятнее всего, это было связано именно с падением беспилотника.

Максим Плетнёв
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