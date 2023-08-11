Очевидцы сообщают об упавшем дроне рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве
Взрыв произошёл рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве
Взрыв произошёл рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве. Очевидцы сообщают, что в районе Москвы-реки упал беспилотник. Об этом пишет SHOT.
Пока точно неясно, что произошло. На место едут экстренные службы.
А накануне, 10 августа, система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены в небе над Малоярославским районом Калужской области и территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших. Обломки одного из дронов упали на дублёр Минского шоссе.
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