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11 августа, 07:55
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Очевидцы сообщают об упавшем дроне рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве

Взрыв произошёл рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве

Взрыв произошёл рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве. Очевидцы сообщают, что в районе Москвы-реки упал беспилотник. Об этом пишет SHOT.

Пока точно неясно, что произошло. На место едут экстренные службы.

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А накануне, 10 августа, система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены в небе над Малоярославским районом Калужской области и территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших. Обломки одного из дронов упали на дублёр Минского шоссе.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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