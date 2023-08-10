Обломки сбитого украинского дрона нашли на шоссе в Подмосковье

Обломки беспилотника, который сбили сегодня в Московской области, нашли на дублёре Минского шоссе в Одинцовском городском округе, сообщает SHOT .

Телеграм-канал также опубликовал видео с места, на котором показаны предполагаемые фрагменты рухнувшего БПЛА. На кадрах, в частности, запечатлены мелкие детали одной из сбитых "птичек".