Обломки сбитого украинского дрона нашли на шоссе в Подмосковье
SHOT: Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе
Обломки беспилотника, который сбили сегодня в Московской области, нашли на дублёре Минского шоссе в Одинцовском городском округе, сообщает SHOT.
Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Видео © Telegram / SHOT
Телеграм-канал также опубликовал видео с места, на котором показаны предполагаемые фрагменты рухнувшего БПЛА. На кадрах, в частности, запечатлены мелкие детали одной из сбитых "птичек".
Как ранее рассказывал Лайф, утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших.
Агентство "Москва"