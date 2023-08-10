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10 августа, 09:09

Обломки сбитого украинского дрона нашли на шоссе в Подмосковье

SHOT: Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе

Обломки беспилотника, который сбили сегодня в Московской области, нашли на дублёре Минского шоссе в Одинцовском городском округе, сообщает SHOT.

Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал также опубликовал видео с места, на котором показаны предполагаемые фрагменты рухнувшего БПЛА. На кадрах, в частности, запечатлены мелкие детали одной из сбитых "птичек".

В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

Как ранее рассказывал Лайф, утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых системой ПВО беспилотниках, летевших на столицу. Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Наталья Исакова
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