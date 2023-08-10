В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

Обломок одного из сбитых над Московской областью украинских беспилотников упал на машину с людьми. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидицы, они с мужем ехали по Минскому шоссе в сторону Москвы. Внезапно за несколько километров до ЦКАД раздался взрыв, а после этого появилась яркая вспышка. В этот же момент они услышали звук треснувшего стекла и увидели, что в салон прилетел обломок. Супруги не пострадали.