В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми
Mash: Обломок одного из сбитых БПЛА над Подмосковьем упал на машину
Обломок дрона упал на машину. в Подмосковье. Обложка © Telegram / Mash
Обломок одного из сбитых над Московской областью украинских беспилотников упал на машину с людьми. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам очевидицы, они с мужем ехали по Минскому шоссе в сторону Москвы. Внезапно за несколько километров до ЦКАД раздался взрыв, а после этого появилась яркая вспышка. В этот же момент они услышали звук треснувшего стекла и увидели, что в салон прилетел обломок. Супруги не пострадали.
Напомним, утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, которые летели в сторону столицы. По его словам, БПЛА сбила система противовоздушной обороны.