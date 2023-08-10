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10 августа, 06:47

В Подмосковье обломок украинского дрона упал на машину с людьми

Mash: Обломок одного из сбитых БПЛА над Подмосковьем упал на машину

<p>Обломок дрона упал на машину. в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/46747" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Обломок дрона упал на машину. в Подмосковье. Обложка © Telegram / Mash

Обломок одного из сбитых над Московской областью украинских беспилотников упал на машину с людьми. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидицы, они с мужем ехали по Минскому шоссе в сторону Москвы. Внезапно за несколько километров до ЦКАД раздался взрыв, а после этого появилась яркая вспышка. В этот же момент они услышали звук треснувшего стекла и увидели, что в салон прилетел обломок. Супруги не пострадали.

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Напомним, утром 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, которые летели в сторону столицы. По его словам, БПЛА сбила система противовоздушной обороны.

Светлана Оперук
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