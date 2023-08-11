Над Внуково закрыли небо из-за неопознанного объекта
Внуково ограничил приём и посадку самолётов
Над аэропортом Внуково в Москве закрыли небо из-за сообщения о неизвестном объекте в районе Можайска. По данным SHOT, 40 минут назад был введён план "Ковёр". Уже есть задержки рейсов.
Как уточняет телеграм-канал, неизвестный объект летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, его засекли радары, опознавательной метки на нём не было. Информация о БПЛА проверяется.
А ночью 10 августа десять самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за временного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Всё из-за того, что система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы.
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